Правоохоронці викрили угруповання, яке продавало боєприпаси та зброю з фронту (фото, відео)

У поліції кажуть, що затримали підозрюваних "на гарячому" під час продажу трьох осколкових гранат. Підозру повідомили чотирьом учасникам угруповання, наразі вони перебувають під вартою.

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Правоохоронці викрили чотирьох осіб, які продавали на "чорному ринку" боєприпаси й зброю, привезену із зони бойових дій. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

За інформацією слідства, кожен з учасників угруповання мав свою функцію. Так, одного із підозрюваних правоохоронці викрили у жовтні минулого року. Чоловік займався пошуком покупця для осколкової гранати Ф-1.

Фото: Нацполіція

Ще один підозрюваний виконував функцію "кур’єра". Саме він займався постачанням зброї та боєприпасів із зони бойових дій. Зазначається, що зловмисники й раніше займалися незаконною діяльністю, а саме: крадіжками, грабежами та шахрайством.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Правоохоронці декілька місяців спостерігали за підозрюваними та задокументували факти продажу гранати Ф-1 за 150 доларів. Також підозрювані продали пістолет "Макарова" з магазином і 146 набоями на суму 1300 доларів.

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Затримали угруповання "на гарячому" під час продажу "постійному покупцю" три гранати Ф-1 за 450 доларів.

У поліції кажуть, що вилучили усі боєприпаси і зброю, які були продані підозрюваними. Також правоохоронці провели обшуки та вилучили телефони і гроші, отриманні від незаконної діяльності.

Чотирьом викритим зловмисникам повідомили про підозру та відправили під варту. За незаконну діяльність вони можуть сісти за ґрати на термін від трьох до семи років. Також встановлюються інші причетні до незаконної діяльності особи.

Нагадаємо, на початку минулого місяця співробітники СБУ викрили у Дніпрі чоловіків, які намагалися продати військовим РФ запчастини до бойових літаків.

Також раніше, у листопаді, на Рівненщині викрили двох зловмисників, які хотіли продати представникам криміналітету трофейну зброю. Підозрюваним особам загрожує до 7 років позбавлення волі.