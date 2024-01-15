Знищення літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем: з'явилася реакція Кремля

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, у Кремлі нібито не мають інформації про будь-які збиті російські літаки.

У Кремлі прокоментували інформацію про знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Про це пише російське державне агентство "ТАСС" 15 січня.

Спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито не має даних про те, щоб будь-які російські літаки були збиті Силами оборони України.

"Ні, інформації немає", — сказав прессекретар Кремля.

Пєсков також порекомендував журналістам звернутися по коментар до Міністерства оборони Росії, покликаючись на те, що ця тема стосується перебігу війни в Україні.

Знищення А-50 та Іл-22: що відомо

Нагадаємо, 14 січня заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін повідомив, що українські військові могли уразити два літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації над акваторією Азовського моря.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на російські втрати, опублікувавши в соцмережах фото зруйнованого окупантами житлового будинку. Воєначальник побажав загарбникам "горіти в пеклі".

"Це вам за Дніпро. Поки що без деталей", — написав Олещук.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що бійці Повітряних сил Збройних сил України знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління ворога Іл-22.

Зі свого боку, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що окупантів попереджали про загрозу. За її словами, лінія оборони на Півдні побудована так, щоб ворог не зміг повернутися.