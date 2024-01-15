Український танк Leopard 2A6 витримав ураження протитанкової зброї (фото)

Ворожий протитанковий боєприпас поцілив у борт башти, проте німецький виріб витримав удар.

Західні партнери передали Україні 18 танків у версії Leopard 2A6. Один із них витримав ураження протитанкової зброї. Про це повідомляють OSINT-аналітики Ukrainian Front.

Під час одного з репортажів українські військові показали танк Leopard 2A6. Оглядачі помітили на ньому сліди від ураження ПТРК. Зазначається, що візуально вони схожі на кумулятивний струмінь, який цілив у борт башти. Німецький виріб не втратив боєздатності й захистив екіпаж.

Сліди від ураження Leopard 2A6 Фото: скриншот

Варто зазначити, що протитанкова керована ракета зазвичай має кумулятивну чи тандемну бойову частину. На озброєні ЗС РФ є декілька ПТРК. Боєприпас має уразити ціль кумулятивним струменем, який має "пропалити" броню та завдати максимальної шкоди екіпажу. Німецький танк витримав влучання. Версія 2A6 відрізняється від 2А4 зокрема й тим, що має посилене бронювання башти.

Нагадаємо, 15 грудня Литва повідомила, що відновлені танки Leopard 2A6 готуються до повернення в Україну після ремонту.

Також стало відомо, що українські Abrams отримали динамічний захист ARAT-1.