Уламки "снаряда" влучили в будинок: у Воронежі чули понад 15 вибухів, — ЗМІ (відео)

У Міноборони РФ заявили, що збили три нібито українських дрони. Місцеві жителі почали знаходити на вулицях Воронежа уламки БПЛА.

У ніч на 16 січня в російському Воронежі було чути вибухи. Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, ППО РФ відбила атаку нібито українських БПЛА.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. В одному багатоквартирному будинку ліквідовано загоряння на балконі. Ще у двох МКБ та низці приватних будинків вибито вікна. Оперативні служби вже працюють на місцях", — написав він.

Крім того, як заявив російський Telegram-канал BAZA, вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Пізніше стало відомо, що місцеві жителі чули понад 15 вибухів. Місцеві жителі почали знаходити в місті уламки БПЛА. Перед одним із вибухів було чути звук пролітаючого безпілотника.

"На вулиці Тепличній, буд. 6а сталося загоряння на балконі, площа близько 5 квадратних метрів, постраждалих попередньо немає", — повідомили в місцевому МНС.

Також з'явилися відео з місця події.

Вибухи у Воронежі: реакція Міноборони Росії

У Міноборони країни-агресора повідомили, що 16 січня з 01:50 до 02:50 за місцевим часом російські ППО збили 3 нібито українських безпілотники.

"Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Воронезької області", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до президентських виборів у РФ можна робити "подарунки" ворогу. За його словами, росіяни чутливі до дат ще з Радянського Союзу. У Кремля переважають політичні цілі над військовими.