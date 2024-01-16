Знищення А-50 та Іл-22: Росія може готувати "удари відплати" за літаки, — ЦПД

У ЦПД заявили, що слід також очікувати старту інформаційної компанії окупантів, яка міститиме погрози.

Росія може готувати "удари відплати" за знищений Україною А-50 і підбитий Іл-22. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Крім того, як повідомили аналітики, слід також очікувати старту інформаційної компанії окупантів, яка міститиме погрози. У них йтиметься про "удари" відплати. Росія захоче залякати українців і знизити їхній моральний дух.

Водночас у ЦПД заявили, що найближчим часом можливі нові ракетні обстріли, які ворог аргументуватиме якраз знищенням літаків. Тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги.

ЦПД про удари відплати Фото: ЦПД

Україна збила А-50 та Іл-52: що відомо

Інформація про пошкодження двох повітряних об'єктів над Азовським морем надійшла ввечері 14 січня. У ЗМІ підрахували вартість удару по Ан-50 та Іл-22 ЗС РФ. Орієнтовно, атака по російській авіації завдала росіянам збитків на суму понад півмільярда доларів.

Як розповіла представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, знищення літаків може відтермінувати прийдешні ракетні обстріли. За її словами, це були не просто літаки, адже на них розгорталися відповідні командні пункти. За допомогою цієї апаратури ворог здійснював наведення потужних ударів.