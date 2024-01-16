Вибухи у Воронежі: у місті запроваджено режим надзвичайної ситуації, людей евакуювали (карта)

Мер Воронежа Вадим Кстенін повідомив, що внаслідок вибухів постраждали чотири житлові будинки. Загалом кількість пошкоджених вікон оцінюють у понад три десятки.

Через вибухи у Воронежі, які сталися в ніч на 16 січня, жителів одного будинку в Радянському районі довелося евакуювати. У місті введено надзвичайний стан. Про це повідомив мер Воронежа Вадим Кстенін у себе в Telegram.

За його словами, люди зможуть повернутися додому тільки після того, як пошкодження будинку усунуть. Зараз вони перебувають у будівлі школи.

"На постраждалому будинку та сусідніх, як і на території, відпрацює комісія з оцінки збитків — і нерухомого, і рухомого майна. Для оперативності ухвалення рішень уже ввели режим міської НС", — написав Кстенін.

Він також заявив, що внаслідок вибухів постраждали вікна в чотирьох житлових будинках на вулиці Острогозькій.

"Управа району на місці, попередньо оцінює кількість пошкоджених вікон більш ніж у три десятки", — повідомив російський чиновник.

Аеродром "Балтимор" у Воронежі

Зазначимо, що у Воронежі розташований військовий аеродром "Балтимор". Там дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 45117) 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу.

Аеродром "Балтимор" на карті Фото: Google Maps

Вибухи у Воронежі: що відомо

У ніч на 16 січня в російському Воронежі було чути вибухи. Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, ППО РФ відбила атаку нібито українських БПЛА. Пізніше він повідомив, унаслідок потрапляння у квартиру на вулиці Тепличній фрагментів збитого БПЛА, медична допомога знадобилася дівчинці 2013 року народження.

У Міноборони країни-агресора повідомили, що російське ППО збило 3 безпілотники.

Нагадаємо, що екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до президентських виборів у РФ можна робити "подарунки" ворогу. За його словами, росіяни чутливі до дат ще з Радянського Союзу. У Кремля переважають політичні цілі над військовими.