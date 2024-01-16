Уява та інновації України можуть допомогти у знищенні Кримського мосту, — генерал США

За словами екскомандувача Сухопутними військами в Європі Бена Годжеса, противник дуже переживає за незаконну споруду в Криму, тому робить кроки щодо її захисту. Водночас ЗСУ можуть знайти спосіб, який зруйнує міст.

Росіяни продовжують тимчасово контролювати окупований Кримський півострів, однак це може змінитися завдяки деяким діям з боку України, включно з руйнуванням мосту через Керченську затоку. Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Sestry висловився з цього приводу.

За його словами, Кримський міст є великою спорудою і він може витримати чимало пошкоджень. Водночас росіяни знають, що це їхнє вразливе місце, тому роблять багато кроків для того, щоб захистити його.

"Але я дуже вірю в українські інновації. Точніше в українську уяву. Тому я очікую, що це буде комбінація різних інструментів, які допоможуть зруйнувати цей міст. Я не думаю, що це буде щось одне. Це буде дуже складна комбінація різних можливостей. Це дасть змогу досягти мети. Очевидно, навіть якби я знав, я б не описував це детально. Але я не знаю, що готує Україна. Я просто дуже впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб це зробити", — заявив Бен Годжес.

Окремо американський генерал висловився з приводу того, яке озброєння можна було б використати для руйнування споруди. Йдеться про ракети Taurus, ATACMS, або ж Storm Shadow/Scalp, однак немає розуміння того, що оберуть Сили оборони. Для цього можна застосувати різні інструменти і не варто очікувати, що це буде щось одне.

"Я знаю, що ракети Taurus були б надзвичайно ефективні проти будь-яких штабів, будь-яких логістичних центрів, будь-яких кораблів на незаконній базі ВМФ Росії в Севастополі або Феодосії. Я думаю, що є багато місць, де вони можуть бути дуже ефективно використані," — продовжив Бен Годжес.

Водночас його засмучує те, що уряди країн зволікають із допомогою для України, адже вона стала б у пригоді в деокупації територій і наблизила б закінчення війни.

У цьому ж інтерв'ю американський генерал заявив, що президент Росії Володимир Путін не зможе вести війну в Україні ще 5 років і зазнає краху ще раніше. На його думку, всі розмови про мирні переговори є смішними, адже Кремль продовжує переходити на військові рейки. Водночас варто враховувати, що президент Росії вже не молодий.

24 листопада голова СБУ Василь Малюк розповів невідомі подробиці підриву Кримського мосту. За його словами, вибухи пошкодили обидві гілки мосту і з'явилися проблеми з логістикою угруповання ЗС РФ, яке воює в Україні.