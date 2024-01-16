Ключовий напрям: у Британії розповіли, чи зможуть ЗС РФ оточити Авдіївку (фото)

Росіяни, на думку розвідників, не змогли скористатися захопленням Мар'їнки та просунутися у напрямку Курахового або Новомихайлівки. Тому ЗС РФ сконцентрують свою увагу саме на Авдіївці.

Протягом тижня українські та російські військові не зайняли жодної значної території. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 16 січня.

"За останній тиждень ані російські, ані українські війська не зайняли жодної значної території", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Британії наголосили, що попри прогрес у захопленні Мар'їнки у грудні 2023 року, Російська Федерація не змогла скористатися цим та просунутися ні на захід у напрямку Курахового, ні на південь у напрямку Новомихайлівки.

У британській розвідці розповіли, що ключовим напрямком зусиль ЗС РФ, ймовірно, залишається Авдіївка Донецької області. Проте військові РФ наразі здобули дуже обмежені територіальні здобутки зі значними витратами як на матеріальні засоби, так і на особовий склад. Селище Степове перебуває під українським контролем, що в результаті забезпечує доступ до маршруту постачання Авдіївки.

"Спроби Росії ізолювати місто (Авдіївку, — ред.) малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", — вважають в Британії.

Крім цього, в оборонному відомстві Великої Британії повідомили, що у Кринках на лівому березі Херсонської області українська морська піхота продовжує утримувати плацдарм, попри спроби росіян відтіснити їх. У розвідці вважають, що, ймовірно, боротьба за цю територію, продовжиться наступного тижня.

Нагадаємо, аналітики DeepState 16 січня повідомили, що російські військові намагалися прорвати українські позиції за допомогою колони бронетехніки в районі Авдіївки. ЗСУ відбили спробу окупантів.

15 січня у DeepState розповіли, що біля Новомихайлівки Донецької області склалася критична ситуація, ворог наступає з півночі, сходу та півдня.