Зеки зі "Шторм Z" поскаржилися Путіну: що не влаштовує росіян (відео)

У росіян зі штурмових рот "Шторм Z" виникли проблеми після повернення з передової. Військові РФ поскаржилися на невиконання обіцянок із зарплатою та оформленням документів.

Колишні зеки, яких Російська Федерація завербувала на війну в Україну, поскаржилися Володимиру Путіну на обман після повернення з фронту. Про це повідомило видання Astra.

Бійці "Шторм Z" з Орловської області записали відеозвернення до російського президента Володимира Путіна, в якому розповіли про проблеми з оформленням документів, видачею посвідчень ветерана бойових дій та виплатою грошей.

"Шановний Володимире Володимировичу Путін! Ми є добровольцями штурмової роти "Шторм Z". Я безпосередній командир цих хлопців. У всіх моїх хлопців, зокрема у мене, виявляються проблеми з оформленнями всіх документів, посвідчення ветерана бойових дій, з оформленням додаткових соціальних гарантій, виплати 3 мільйонів за указом президента РФ №98", — йдеться у звернення російських військових.

Командир "Шторм Z" наголосив, що подібні проблеми спостерігаються не лише в його роті, але й в інших добровольців у різних регіонах Росії.

Крім цього, він розповів про проблеми із заробітною платою, зокрема про невиконання обіцянок щодо бойових виплат. А саме, коли чоловіків "запрошували" до формування, їм запропонували зарплату від 205 тисяч рублів, а виплатили вдвічі менше, бойові — 75 тисяч рублів на місяць.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року в ЗМІ повідомили, що бійців з підрозділів "Шторм Z" РФ використовувала як гарматне м'ясо під час штурмів. Журналісти зазначили, що кожен штрафний загон налічував від 100 до 150 осіб.

У листопаді 2023 року командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог для штурму українських позицій за всіма напрямками використовував підрозділи "Шторм Z".