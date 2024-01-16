Понад 10 льотчиків могли загинути під час падіння літака-радара А-50, — соцмережі

Автор проросійського пабліка поширює відомості про те, що літаки, які впали, А-50 та Іл-22, нібито опинилися під вогнем російської ППО. За словами головкома ЗСУ Валерія Залужного, було проведено прекрасно сплановану операцію.

На борту збитого минулої неділі, 14 січня, літака-розвідника РЛДНіУ А-50, вартість якого оцінюють у 500 млн доларів, перебувало 11-12 пілотів. Про це повідомляє провоєнний російський Telegram-канал Fighterbomber.

Автор пабліка стверджує, що літаки, які впали (крім А-50, упав ще й Іл-22), нібито опинилися під вогнем російської ППО.

"Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ПКС стало наше ППО. Воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися", — написав автор публікації.

Скриншот поста про літак А-50

Інші російські пропагандисти, так звані військкори, підтвердили падіння літаків і запустили кампанію зі збору коштів сім'ям загиблих.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив ВПС України подяку "за прекрасно сплановану та проведену операцію" зі знищення повітряного командного пункту Іл-22, а також літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

У Міноборони РФ подію не коментували. У Кремлі повідомили, що немає інформації про те, що літаки були збиті ЗСУ.

Нагадаємо, що Юрій Ігнат пояснив, чи може втрата літака А-50 вплинути на співвідношення сил у війні. За словами спікера Повітряних сил, РФ має значний "авіапарк" із різними повітряними засобами ураження. Водночас кожна успішна спецоперація ЗСУ змушує противника змінювати тактику.

Також повідомлялося, що в ISW пояснили, як з'явився фейк про те, що А-50 та Іл-22 знищила російська система ППО. За словами американських аналітиків, так військове керівництво намагається переконати російських пілотів у тому, що місії над Чорним і Азовським морями, як і раніше, безпечні.