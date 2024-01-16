"Ситуація з Україною дуже жахлива": Трамп пообіцяв "швидко" закінчити війну (відео)

Колишній американський президент стверджує, що "дуже добре ладнає" з Володимиром Путіним. За його словами, це "добре, а не погано".

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може швидко закінчити війну в Україні. Про це він сказав під час виступу в штаті Айова 16 січня.

"Ситуація з Україною дуже жахлива. І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", — заявив Трамп.

За словами політика, Російська Федерація "ніколи б не напала" на Україну, якби він був президентом США. Він сказав, що "добре ладнає" з президентом РФ Володимиром Путіним і це "добре, а не погано".

"Цього ніколи не повинно було статися. Тепер у вас є всі ці смерті, набагато більше, ніж люди думають. Цифри набагато більші, ніж будь-хто міг навіть подумати", — додав Трамп.

Колишній президент США також заявив, що "дуже добре знає" не тільки Володимира Путіна, а й президента України Володимира Зеленського, тому може поговорити з ними і "розв'язати цю проблему дуже швидко".

Нагадаємо, 10 січня Дональд Трамп заявив, що ніколи не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. За його словами, Північноатлантичний альянс "мертвий", а ЄС винен Вашингтону 400 мільярдів доларів через німців, які не заплатили за свою оборону.

Зі свого боку лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц 15 січня висловив занепокоєння тим, що Німеччина та інші країни ЄС "недбало" ставляться до можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента США. За його словами, Європа має бути готова до всіх варіантів розвитку подій.