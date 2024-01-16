Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії: що він передбачає (фото)
В Україні буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ, і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій, пояснює народний депутат Олексій Гончаренко.
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10062 про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника й автоматичного отримання УБД. Про це повідомили народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк і нардеп від "Єврсолідарності" Олексій Гончаренко.
"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку ухвалено в цілому", — ідеться в повідомленні Железняка.
Відповідне рішення у вівторок, 16 січня, підтримали 249 народних обранців.
"Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД й створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062)", — написав Гончаренко.
Що передбачає законопроєкт №10062: пояснення Міноборони
У Міністерстві оборони України пояснили, що реалізація відповідного законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
"Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО", — йдеться у повідомленні.
Завдяки цьому:
- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
- пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.
Також у законопроєкті передбачено поліпшення системи реєстрації призовників, військовозобов'язаних і резервістів, зокрема, у частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.
Нагадаємо, експерти вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.
Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.