Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії: що він передбачає (фото)

В Україні буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ, і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій, пояснює народний депутат Олексій Гончаренко.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10062 про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника й автоматичного отримання УБД. Про це повідомили народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк і нардеп від "Єврсолідарності" Олексій Гончаренко.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку ухвалено в цілому", — ідеться в повідомленні Железняка.

Відповідне рішення у вівторок, 16 січня, підтримали 249 народних обранців.

"Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД й створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062)", — написав Гончаренко.

Рада ухвалила законопроєкт, який розблокував цифровізацію армії

Що передбачає законопроєкт №10062: пояснення Міноборони

У Міністерстві оборони України пояснили, що реалізація відповідного законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

"Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО", — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Також у законопроєкті передбачено поліпшення системи реєстрації призовників, військовозобов'язаних і резервістів, зокрема, у частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Нагадаємо, експерти вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.