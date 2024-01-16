"Не блокують виробництво ракет": Зеленський заявив, що санкції проти РФ не діють на сто відсотків (відео)

У кожній російській ракеті є десятки критичних компонентів із західних країн, заявив президент України.

Санкційних заходів виявилося недостатньо для того, щоб повністю заблокувати виробництво ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі у Давосі.

Він не розуміє, як можна повністю оцінити ефект від обмежень у такому разі. З його слів, певні санкційні кроки відкладалися на місяці, навіть роки, тому що Москва анонсувала свої погрози. Жодна з них не збулася, адже це виявилося блефом.

"Як можна задовольнятися санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет?" – висловився керівник української держави.

Зеленський звернув увагу на те, що у кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Десятки компонентів використані у кожній ракеті. Водночас політик подякував за кожен пакет санкцій.

"Але наближення миру стане винагородою для всіх, хто піклується про те, щоб санкції діяли на сто відсотків", – додав Зеленський.

Форум у Давосі та участь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він зустрівся з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Посадовиця зазначила, що Москва втратила близько половини своїх військових спроможностей, а Силам оборони вдалося відтіснити російський Чорноморський флот та знову відкрити морські коридори для доставлення зерна для світу, зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський також провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили ситуацію на полі бою в Україні, подальше посилення системи протиповітряної оборони, оборонні потреби держави, підготовку наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

Нагадаємо, 14 січня у Давосі відбулась четверта зустріч, у якій взяли участь радники із питань національної безпеки та зовнішньої політики, як розповів Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні. Радники з питань національної безпеки і зовнішньої політики країн обговорили пропозиції "формули миру".