Жодної вцілілої квартири, вирви та пожежі: окупанти атакували Одесу дронами (фото)

За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілу сталось загорання газової труби, пошкоджена теплотраса. Працівникам ДСНС довелося евакуювати 130 людей, ще троє осіб постраждали.

Вночі російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано фасад житлового будинку, згоріло кілька автомобілів. Евакуювали 130 людей. Про це у середу, 17 січня, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, після атаки Російської Федерації сталось загорання газової труби, 4-х припаркованих легкових автівок, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.

Крім того, як додали у ДСНС, 130 людей довелося евакуювати, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м.

"Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки. На місці постраждали 3 особи", — йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевого видання "Думская", у постраждалому будинку не залишилося жодної вцілілої квартири. Поруч із будинок є дві воронки.

Журналісти додають, що внаслідок падіння уламків пошкоджена траса теплопостачання. На місці інциденту працюють комунальники та правоохоронці.

ЗС РФ атакували Україну дронами

Нагадаємо, у Повітряних сил ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 17 січня, внаслідок чого силам ППО вдалося знищити практично всі дрони-камікадзе Shahed.

Загалом ЗС РФ запустили по мирних містах України 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська на території Росії. Також противник атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300, які запускалися з Бєлгородської області.

ППО працювала в межах 5 українських регіонів: у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У деяких із них було зафіксовано руйнування, про які додатково повідомила місцева влада.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що в ГУР назвали пріоритетні цілі ЗС РФ під час обстрілів України і це не енергооб'єкти. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, противник змінив тактику і почав атакувати українські об'єкти оборонно-промислового комплексу. При цьому загроза для критичної інфраструктури залишається.