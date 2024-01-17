Атакували з трьох напрямків: бійці ЗСУ відбили потужну атаку під Авдіївкою (карта)

Противник залучив понад 10 одиниць бронетехніки, включно з танками й БМП, проте прорвати оборону ЗСУ не зміг. У бою відзначилися українські екіпажі бойових машин Bradley і пілоти fpv-розрахунків.

Нещодавня спроба російських військових прорвати українські позиції під Авдіївкою була зірвана українськими захисниками. Бійці Збройних сил України зуміли відбити штурм противника, який залучив понад 10 одиниць бронетехніки. Про це 16 січня повідомив ресурс DeepState.

У штурмовій операції, яка проходила в північному секторі Авдіївського виступу під Степовим, брала участь російська колона з десяти бойових машин, включно з основними бойовими танками. Мета військової операції, в якій, за повідомленнями, брали участь колишні бійці ПВК "Вагнер", — прорвати українську оборону і відкрити шлях до Авдіївки.

Пізніше стало відомо, що бої велися і в районі Кам'янки. У якийсь момент противник уперед відправив танк, який виконував роль розмінувальника, а потім із БМП висадилася ворожа піхота, по якій було відкрито вогонь з боку українських бійців. У результаті росіяни вдалися до втечі, зазнаючи втрат.

"Незважаючи на всю складність ведення бойових дій в умовах витягнутості лінії зіткнення, бійцям Сил Оборони вдається успішно наносити противнику ефективне ураження. Важливу роль відіграє 110-та ОМБр, яка докладає всіх зусиль для утримання позицій", — підкреслили оглядачі.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. Джерело: deepstatemap

Таким чином прорвати оборону противнику не вдалося. Українські сили відреагували професіоналізмом і координацією, застосувавши передові бойові машини піхоти Bradley, надані США, і безпілотники FPV. У підсумку росіяни відступили на вихідні позиції.

"Знову відмічаємо професійну роботу екіпажів "Бредлі" та пілотів fpv-розрахунків, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони минулої доби відбили 20 атак російських загарбників у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського і Невельського Донецької області.

Нагадаємо, пресслужба ССО 17 січня повідомила, що в районі Авдіївки російські солдати невдало сходили на нічний штурм. Їх вчасно виявили та знищили бійці Сил спеціальних операцій.