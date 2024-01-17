ЗС РФ вдарили по Дніпропетровській області: є поранені (фото)

За даними голови ОВА Сергія Лисака, російські окупанти атакували Нікопольський район дроном-камікадзе. Під удар потрапив автомобіль із людьми.

У середу, 17 січня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що окупанти запустили БПЛА по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі. Під ударом опинився автомобіль із людьми. За даними очільника ОВА, є двоє постраждалих: 13-річний підліток у важкому стані та 19-річний хлопець у стані середньої тяжкості.

"Росіяни продовжують воювати з мирними. Негідники. Вони поплатяться за все", — написав чиновник.

ЗС РФ вдарили по автомобілю Фото: Прокуратура Днепропетровской области

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що у зв'язку з атакою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією країни-агресора", — заявили у відомстві.

ЗС РФ вдарили по автомобілю Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Нагадаємо, в ніч на 17 січня ЗС РФ атакували мирні міста України. Окупанти запустили по мирних містах України 20 ударних дронів із району Приморсько-Ахтарська на території Росії. Силам ППО вдалося знищити 19 БПЛА Shahed.

Унаслідок атаки БПЛА на Одесу сталося загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му і 4-му поверхах і квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів.