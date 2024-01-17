"Ера миру завершилась": міністр оборони Великої Британії виступив з історичною промовою

За словами британського міністра оборони, планета вступає в передвоєнну епоху, Лондон та оборонна промисловість мають бути інноваційнішими та швидшими за нову вісь зла – Росії, Ірану, КНДР та КНР з їхніми проксі.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс провів історичний виступ в Ланкастер-Хаусі. Він заявив, що світ знаходиться в передвоєнному стані. Вся промова була опублікована 16 січня на сайті британського уряду.

"Тридцять п'ять років тому Маргарет Тетчер виступила з короткою промовою в Ланкастер-Хаусі. Вона говорила про свій оптимізм щодо змін у відносинах між Сходом і Заходом. Менше ніж за два тижні по тому Берлінський мур впав. Це був світанок нової ери. Екзистенційні загрози зникли з поля зору, а нове глобальне відчуття позитиву у світовій політиці поширилося на сферу оборони", — заявив Шаппс.

Проте зараз, за словами міністра оборони, поки Західний світ скорочував оборонні видатки, войовнича автократична Росія знову "входила в гру". Анексія Криму їм зійшла з рук, тому майже два роки тому Кремль розпочав жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну. Окрім того, Москва зібрала довкола себе інші ядерні країни та країни, які скоро стануть ядерними. Це КНДР, Китай та Іран.

Противники стають все більше повʼязані між собою. Іранські проксі створюють хаос від Ізраїлю до Червоного моря. РФ та Китай оголосили про "партнерство без обмежень" й регулярно проводять спільні навчання. Володимир Путін покладається на іранські дрони та північнокорейські балістичні ракети.

За словами Шаппса, помилковою є думка, що ці загрози не є екзистенційними для Сполученого Королівства. Терористи націлились на морську торгівлю, яка складає 90% торгівлі Британії.

"Отже, 2024 рік повинен стати для нас переламною точкою. Для України це буде рік, коли може вирішитися доля її нації. Для світу це буде найбільший "рік демократії" в історії, коли майже половина населення світу піде на вибори. А для Великої Британії це має бути момент вирішення майбутньої долі наших оборонних можливостей", — каже Шаппс.

Він наголосив, що почалася нова ера, і Британія повинна бути готовою для стримування ворогів й бути на чолі альянсів для захисту нації. В основі переваги буде лежати ядерний арсенал. Проте стримувати недостатньо, Україна може стати тестом спроможності західних демократій перехопити ініціативу. Захід не повинен залишити Київ на самоті в боротьбі із РФ.

Шаппс заявив, що Велика Британія має посилювати промисловий комплекс, щоб бути інноваційними, швидкими та надати змогу переозброюватись.

"Ми маємо бути готові захистити наші свободи. Готові стримувати ворогів, що збираються навколо. Готові взяти на себе лідерство і вести союзників у будь-яких конфліктах, які можуть виникнути. Захищати нашу націю від будь-якої загрози, що може виникнути", — резюмував Грант Шаппс.

Нагадаємо, Грант Шаппс розказав, в чому полягає співпраця з Україною.

12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО або й після них.