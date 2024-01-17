Заходу треба готуватися до епохи, коли може статися будь-що, навіть війна, — адмірал Бауер

Очільник Військового комітету НАТО наголосив, що в минулому уряди жили в передбачуваності та контрольованості, однак все змінилося відтоді, як РФ почала повномасштабну війну проти України.

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країнам Заходу потрібно підготуватися до епохи, коли у будь-який момент може статися що завгодно, зокрема й війна. Про це він повідомив під час відкриття дводенної зустрічі глав оборонних відомств у Брюсселі, передає Reuters.

Адмірал наголосив, що в минулому уряди та компанії НАТО жили в епоху, коли все було в достатку, передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності. Однак відтоді, як Російська Федерація почала повномасштабну війну проти України, трапитись може будь-що.

"З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році країни Заходу повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіваного, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним. Нам потрібна військова трансформація НАТО", — сказав адмірал.

Також під час зустрічі Бауер пообіцяв, що НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні, адже "результат цієї війни визначатиме долю світу".

Бауер виразив впевненість, що Європейський союз схвалить запропонований пакет допомоги для Києва у розмірі 50 мільярдів євро під час майбутнього екстреного саміту 1 лютого.

Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд євро від ЄС: що відомо

15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу. За словами політика, до цього питання у ЄС повернуться наступного року.

18 грудня чеські політики звинуватили Орбана в шантажі та захисті інтересів РФ. За їхніми словами, дії угорського прем'єр-міністра проти вступу України до ЄС грають на користь президенту РФ Володимиру Путіну.

20 грудня Віктор Орбан заявив, що коли Україна стане членом Європейського Союзу, тоді вся допомога континенту буде спрямована Києву. Угорський прем'єр зазначив, що ще жодна країна у світі, яка перебувала у стані війни, не хотіла стати членом ЄС.

Крім того, 21 грудня Орбан заявив, що країни ЄС можуть надати допомогу Україні, незважаючи на опір з боку уряду Угорщини. За словами угорського прем'єра, для цього в ЄС можуть укласти окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку 2024 року.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що Словаччина підтримає вето Угорщини на допомогу Україні від ЄС. За словами прем'єра Роберта Фіцо, його угорський колега Віктор Орбан веде "законну боротьбу", тому на саміті 1 лютого збирається підтримати позицію Будапешта.