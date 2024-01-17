Маневри в жорстких умовах: у США почалися навчання Red Flag Nellis за участю F-35 (фото)

Навчання відомі тим, що в них використовуються сили противника, включно з літаками, наземними радарами та імітацією роботи наземних засобів ППО. Крім того, вони включають кібернетичні та просторові елементи, щоб зробити симуляцію загрози в кожній місії більш вірогідною.

Шість літаків F-35 Королівських ВПС Австралії (RAAF) з 15 січня беруть участь у навчаннях з бойової підготовки Red Flag Nellis в американському штаті Невада. Навчання вважаються найскладнішими в плані рівня бойової підготовки, яку ВПС США проводять кілька разів на рік. Про це повідомила пресслужба австралійських ВПС.

"Розпочалися навчання Red Flag Nellis 24-1, — одні з найскладніших у світі з повітряного бою. Льотчики RAAF долучилися до колег із ВПС США та британських ВПС, щоб відточити свої бойові навички", — йдеться в повідомленні.

Маневри в рамках Red Flag Nellis триватимуть до 2 лютого. Делегати RAAF складаються приблизно зі 150 представників ВПС, які забезпечують підтримку шести літаків F-35A Lightning II та тактичної групи командування і управління.

Що відомо про навчання Red Flag Nellis

Маневри Red Flag Nellis — захід, започаткований ВПС США 1975 року. Він з'явився завдяки війні у В'єтнамі, під час якої з'ясувалося, що перші 10 бойових вильотів є найнебезпечнішими для екіпажів літаків. Ця ідея знайшла відображення в навчаннях Red Flag Nellis, де імітується сценарій початку сучасної повітряної кампанії в перші 10 вильотів.

Ці складні навчання відомі тим, що в них використовуються сили агресора, включно з ворожими літаками, наземними радарами та імітацією зіткнень із засобами ураження класу "земля-повітря". Крім того, вони включають кібернетичні та просторові елементи, щоб зробити симуляцію загрози в кожній місії більш реалістичною.

Тож у рамках Red Flag Nellis фактично відтворюються найважчі умови, з якими можуть зіткнутися екіпажі літаків у перших десяти вильотах, ефективно імітуючи справжні загрози та виклики сучасної війни.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року на авіабазі Кадена повітряні сили США, дислоковані в Японії, провели вражаючі навчання "Прогулянка слонів". У них взяли участь понад 30 літаків усіх типів, які згодом були залучені в рамках виконання своїх завдань.