ЗС РФ вдарили по Харківщині: постраждали двоє дітей, одна людина загинула (фото)

За словами Олега Синєгубова, 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, його доставили до лікарні. Також поранення отримала 14-річна дівчинка, одна жінка загинула.

Збройні сили РФ вчергове обстріляли Харківську область. Внаслідок удару керованою авіабомбою двоє дітей постраждали, загинула літня жінка. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Зазначається, що ворожа бомба була випущена по селу Малий Бурлук Куп’янського району. 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки та був доставлений до медзакладу.

За словами Олега Синєгубова, російські військові вдарили по адміністративній будівлі. Невдовзі він уточнив, що внаслідок обстрілу загинула 61 річна жінка. Також постраждала 14-річна дівчинка. Вона отримала осколкові поранення.

У населеному пункті зафіксовано руйнування Будинку культури та житлових будинків.

У Офісі Генпрокурора повідомляють, що розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Також окупанти обстріляли з артилерії Куп’янськ, пошкоджено будинки, газову та водопровідну трубу.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Окрім того, голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу Харкова 16 січня, травми отримали 17 людей. З них у лікарні госпіталізували 13 мешканців. Одна жінка перебуває у важкому стані у відділенні нейрохірургії.

Нагадаємо, у Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. У обласній військовій адміністрації розповідали, що в першу чергу виїхати доведеться сім’ям з дітьми. Йдеться про обов’язкову евакуацію з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Усіх людей, які виїдуть, забезпечать житлом та підтримкою.

Також нещодавно Олег Синєгубов розповідав, чи очкувати повторного наступу на Харків. За його словами, російські сили, які розташовані на цьому напрямку, не становлять реальної загрози.