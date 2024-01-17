Міноборони розриває останній контракт із компанією Гринкевича на постачання продуктів

У відомстві зазначили, що для уникнення труднощів із харчовим забезпеченням, 16 січня оголошено новий конкурс на укладення контракту з постачання харчування для ЗСУ.

Керівництво Міністерства оборони ухвалило рішення про розірвання контракту з компанією "Трейд лайнс рітейл" Ігоря Гринкевича на постачання харчових продуктів для військових. Про це 17 січня повідомили у пресслужбі відомства.

За інформацією, отриманою від Державного бюро розслідувань, проведення досудового розслідування виявило докази постачання Міноборони низькоякісних товарів компаніями "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл" і "Будівельний альянс Монтажпроєкт" у межах контрактів, підписаних 23 лютого 2023 року. Згідно з даними ДБР, це призвело до матеріальних збитків для Міністерства оборони в загальній сумі понад 934 мільйони гривень.

ДБР, під час розслідування, здійснило арешт рахунків та активів згаданих компаній.

Наприкінці минулого року "Трейд лайнс рітейл", одна з компаній, що брали участь у зазначених контрактах, була оголошена переможцем на конкурсних торгах у системі Prozorro для постачання продуктів у рамках одного з 30 контрактів для ЗСУ. У зв'язку з нездатністю забезпечити постачання продуктів, Міноборони ухвалило рішення розірвати контракт і направило відповідні документи "Трейд лайнс рітейл".

"Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту з постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів", — ідеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що у Міністерства оборони залишився один контракт із компаніями, які пов'язані зі львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Справа Гринкевичів — що відомо

29 грудня у ДБР повідомили про спробу підкупу з боку бізнесмена, який посідає одне з провідних місць серед постачальників товарів для Міністерства оборони. Підозрюваний підприємець запропонував півмільйона доларів хабаря посадовій особі ДБР в обмін на повернення майна своїх компаній, вилученого в межах кримінального розслідування.

За даними слідства, бізнесмен, який володіє будівельними фірмами, також є постачальником одягу та харчових продуктів для Міноборони. Його компанії виграли 23 тендери загальною вартістю понад 1,5 мільярда гривень. Попередні оцінки вказують на збитки в розмірі 1,2 мільярда гривень для державного бюджету.

За інформацією ТСН, йдеться про львівського підприємця на ім'я Ігор Гринкевич.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко 9 січня оголосив про розірвання всіх контрактів Міністерства оборони з компаніями, пов'язаними із сім'єю Гринкевичів.

Пізніше, 12 січня, заступник міністра оборони України Дмитро Клименков повідомив, що через скандал навколо сім'ї Гринкевичів двоє колишніх чиновників Міноборони перебувають під слідством.

Син Ігоря Гринкевича, Роман Гринкевич, зазначив, що скандал навколо його сім'ї нібито створено штучно. Він також підкреслив, що його сім'я не має наміру залишати країну.