Тортури і знущання: військовий розповів, чому морська піхота РФ штурмує Авдіївку

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що Авдіївку штурмують слабо екіпіровані та підготовлені окупанти. На їхню мотивацію впливають три складові.

Російські піхотинці продовжують штурмувати Авдіївку майже цілодобово. Ворог намагається берегти техніку, а тому відправляє в бою живу силу та за підтримки БПЛА. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни наступають малими групами.

"Техніку застосовують десь здалеку, але трошки більше використовують безпілотних апаратів типу "Ланцет". А такими великими "м'ясними" штурмами вони поки що не лізуть, як це було в жовтні", — сказав він.

Військовий додав, що Сили оборони готові до того, що штурми посиляться. При чому штурмувати будуть слабо екіпіровані та підготовлені окупанти. Найбільшу небезпеку становлять обстріли, які йде перед наступом.

Цехоцький сказав, що є три складові, які впливають на мотивацію росіян наступати біля Авдіївки:

Наркотики;

Пропаганда;

Загороджувальні загони.

"Ми маємо масу прикладів, їхні полонені розповідають про те, які тортури і знущання вони чинять над своїми ж солдатами, військовослужбовцями, які завинили в тому чи іншому дисциплінарному порядку", — сказав Цехоцький.

Сергій Цехоцький про штурми росіян під Авдіївкою

Нагадаємо, що Oryx порівняв втрати техніки ЗС РФ і ЗСУ в боях за Авдіївку. У Покровському районі було зафіксовано збільшення втрат військової техніки російських військових. Під час активних бойових дій поблизу Донецька росіяни втратили щонайменше 151 танк.