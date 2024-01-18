ЗМІ заявили, що Умеров не поїде до Франції "через безпеку": у Міноборони відповіли

У МОУ повідомили, що команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту до Парижа.

Інформацію про те, що глава Міноборони Рустем Умеров скасував свій візит до Франції у зв'язку з безпекою, як стверджували раніше французькі ЗМІ, було спростовано представниками Міністерства оборони. Про це заявили у прес-службі було Міністерства оборони України.

На церемонії відкриття Коаліції артилерії в Парижі 18 січня, у четвер, Міністерство оборони України підтвердило участь української делегації, яку очолив заступник глави відомства Іван Гаврилюк.

Було попередньо оголошено, що візит міністра оборони може бути відкладений через його участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 січня. Беручи участь у заході з відкриття Коаліції артилерії, міністр оборони присутній дистанційно, використовуючи відеозв'язок.

Наразі представники українського та французького міністерств оборони узгоджують нову дату візиту глави МОУ.

Зазначимо, що раніше видання Le Monde повідомило про скасування візиту глави Міноборони Умерова до Франції з міркувань безпеки, посилаючись на заяву французького Міністерства оборони.

Пост Міноборони

Нагадаємо, що 17 січня Еммануель Макрон заявив, що Франція поставить Україні 40 ракет великої дальності SCALP і сотні бомб, а також у лютому підпише договір про гарантії безпеки.

Зазначимо, протягом майже двох років російсько-української війни Франція надавала ЗСУ техніку та зброю, що допомагала тримати оборону та завдавати ударів по позиціях і базах ЗС РФ. Наприклад, у перші місяці вторгнення стало відомо про надання САУ CAESAR, здатних діставати ворога за десятки кілометрів від лінії фронту. Крім того, восени 2022 року анонсували постачання легких французьких танків AMX-10 — з весни 2023 року бійці ЗСУ почали показувати приклади їх використання.