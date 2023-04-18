"Морпіхам сподобаються": Резніков проїхався на французькому ББМ AMX-10 (відео)

Глава Міноборони України пожартував, що він з бійцями морської піхоти домовився називати французькі ББМи "снайперською гвинтівкою на швидкісних колесах".

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Міністр оборони України Олексій Резніков показав французькі бойові броньовані машини АМХ-10, які вже стали на озброєння ЗСУ. Відео опубліковано на сторінці голови оборонного відомства у твіттері.

Український міністр оборони поїздив на французькому AMX-10, які поступили на озброєння морській піхоті.

"Ми зробили коло разом з нашими воїнами, ми погодились називати AMX-10 "снайперською гвинтівкою на швидкісних колесах", — написав Резніков.

Також він подякував міністру Себастіану Лекорню та президенту Емануелю Макрону, з якими Резніков обговорював потреби та пріоритети українського війська. Міністр додав, що машини допоможуть Україні у звільненні територій, і що саме так виглядає Свобода, Рівність та Братерство.

Додамо, за даними ЗМІ, всього Франція передала Україні 40 бронемашин AMX-10RC. Частина з них, за словами французького міністра оборони, вирушили на фронт. Їх передали ще 16 березня.

AMX-10RC — це французькі бойові броньовані машини, які ще називають "колісними танками" або "легкими танками" через потужну 105-мм гармату. Вони мають відносно погане бронювання, але здатні вести розвідку та знищувати ворожу техніку. Максимальна швидкість машини — 120 км/г.

Нагадаємо, про постачання AMX-10RC ще 4 січня говорив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.

17 квітня в Міноборони України показали перші фото американських БМП Bradley в українському "пікселі".