"Морпехам понравятся": Резников проехался на французском ББМ AMX-10 (видео)

Глава Минобороны Украины пошутил, что он с бойцами морской пехоты договорился называть французские ББМы "снайперской винтовкой на скоростных колесах".

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Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские боевые бронированные машины АМХ-10, уже поступившие на вооружение ВСУ. Видео опубликовано на странице главы оборонного ведомства в твиттере.

Украинский министр обороны поездил на французском AMX-10, поступившем на вооружение морской пехоты.

"Мы сделали круг вместе с нашими воинами, мы согласились называть AMX-10 "снайперской винтовкой на скоросных колесах", — написал Резников.

Также он поблагодарил министра Себастиана Лекорню и президента Эммануэля Макрона, с которыми Резников обсуждал потребности и приоритеты украинского войска. Министр добавил, что машины помогут Украине в освобождении территорий, и что именно так выглядят Свобода, Равенство и Братство.

Добавим, по данным СМИ, всего Франция передала Украине 40 бронемашин AMX-10RC. Часть из них, по словам французского министра обороны, отправились на фронт. Их передали еще 16 марта.

AMX-10RC – это французские боевые бронированные машины, которые еще называют "колесными танками" или "легкими танками" из-за мощной 105-мм пушки. Они имеют относительно плохое бронирование, но способны разведывать и уничтожать вражескую технику. Максимальная скорость машины – 120 км/ч.

Напомним, о поставках AMX-10RC еще 4 января говорил президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

17 апреля в Минобороны Украины показали первые фото американских БМП Bradley в украинском "пикселе".