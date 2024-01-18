50 бомб на місяць: у Франції анонсували постачання AASM Hammer Україні

Авіабомби обладнані прицільними засобами та двигуном, що збільшує їхню дальність та точність. Hammer існує у варіантах на 250 та 1000 кг.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував постачання Україні крилатих авіабомб AASM Hammer. ЗСУ отримуватимуть по 50 авіабомб на місяці. Про це він сказав в ефірі радіо France Inter, передає L'Express.

Франція планує відправити Україні 600 авіабомб AASM Hammer. За словами міністра оборони, бомби інтегрували на радянські МіГи та Су, які є на озброєні Повітряних сил.

"Дуже важливий момент – ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Сухий"… Ми постачатимемо по 50 бомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня", — розказав Лекорню.

Окрім того, Франція продовжує нарощувати виробництво боєприпасів. Якщо на початку вироблялось 1000 снарядів на місяць, то торік кількість подвоїли, а з січня виробництво сягає 3000 боєприпасів щомісяця. Раніше голова МЗС Стефан Сежурне під час візиту в Україну заявив, що Франція розглядає можливість виробництва французького озброєння на українській територій для допомоги ЗСУ.

Варіанти авіабомб AASM Hammer

AASM Hammer — це французькі авіабомби, які виробляє Safran. Вони існують у двох версіях — на 250 та на 1000 кг. Яку з версій отримає Україна наразі невідомо. На авіабомбу Mk82 чи BLU109 або Mk 84 встановлюють двигун та систему наведення. Завдяки цьому дальність польоту Hammer може сягати понад 70 км, але це залежить від висоти скиду. Чим вона більша, тим далі полетить авіабомба.

Нагадаємо, 17 січня ЗМІ писали, які авіабомби може отримати українська армія з Франції. Тоді ж йшла мова про Hammer.

Також Себасятьн Лекорню анонсував виробництво 80 САУ Caesar для України.