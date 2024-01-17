Франція анонсувала постачання сотень бомб Україні: що це може бути (фото)

Українська армія може отримати французькі авіабомби AASM Hammer, які летять на відстань до 100 км.

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Президент Франції Емманюель Макрон анонсував постачання крилатих ракет SCALP-EG та сотень бомб. Експерти з Defense Express припустили, які саме боєприпаси може отримати Україна.

Українська армія отримає нову партію з 40 крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG та неназвані бомби. Мова йде про кілька сотень боєприпасів. Автори видання припускають, що Франція не стала б оголошувати постачання звичайних бомб. Париж має цікаву розробку, яку б міг анонсувати президент — це гібриди бомб та ракет AASM Hammer. Виробництвом снарядів займається компанія Safran.

AASM Hammer — це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту та покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілгорамової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8.

Бомба AASM Hammer

Комплект крил складається з двох частин, хвостової REK — Range Extension Kit та носової частини з системою наведення. Хвостова частина може оснащуватись твердопаливним реактивним двигуном. Носова частина може мати три варіанти наведення на ціль: супутниковий, супутниковий з додаванням тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення. Окрім цього є функція повітряного підриву.

Заявлена дальність бомбо-ракет складає понад 70 км, але це залежить від висоти пуску. Чим вище літак-носій її скине, тим далі вона полетить. На малій висоті дальність польоту спрогнозувати неважливо. Відтак радіус дії може близько 20-100 км.

Схема роботи AASM Hammer

Проте виникає питання, на які літаки можуть інтегрувати AASM Hammer. Наразі носієм є літаки:

Rafale;

F-16;

Mirage 2000;

Mirage F1;

індійські латки Tejas.

Нагадаємо, 17 січня у Франції анонсували постачання Україні нового пакету військової допомоги.

8 січня Франція відкрила "клуб користувачів" САУ Caesar, щоб пришвидшити покращення машин.