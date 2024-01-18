ЗС РФ для наступу вдарили 54 дронами-камікадзе на Лимано-Куп'янському напрямку, — ЗСУ

В ЗСУ кажуть, що використання такої кількості ударних дронів не властиве на цій ділянці фронту. Це свідчить про те, що окупанти готуються до наступу.

Російські окупанти збільшили використання ударних дронів для підтримки наступальних дій. Минулої доби вони вдарили понад півсотнею дронів-камікадзе по позиціях Сил оборони на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він повідомив, що російські окупанти активно наступають в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 27 ворожих атак. Також ЗС РФ завдали авіаударів по українських позиціях і атакували 54 ударними дронами-камікадзе.

"Ця кількість дронів-камікадзе є досить не властивою для цієї ділянки фронту. Раніше тут було застосування до 30 дронів. Бачимо, все ж таки, що для підтримки своїх наступальних дій ці боєприпаси активно почали застосовувати росіяни", — пояснив Фітьо.

Крім цього окупанти завдали 128 артилерійських та мінометних обстрілів по українських позиціях. Своєю чергою Сили оборони знищили 196 окупантів та 79 одиниць військової техніки, серед якої 6 танків, 10 БМП, МТ-ЛБ та 2 БТР.

Нагадаємо, що 11 січня Володимир Фітьо проінформував, що на Лиманському напрямку кількість ворожих атак повертається до того рівня, який був до погіршення погодних умов.

Раніше повідомлялося, що 9 січня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що противник не має успіху на Куп'янському напрямку. За його словами, тривожних "дзвіночків" для Харкова немає.