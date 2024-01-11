Битва за Куп'янськ може бути потужною і несподіваною для ворога, — експерти (карта)

Аналітики стверджують, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог сильно виснажений, але намагається наступати, тож стягнув на цю ділянку фронту чимало особового складу та військової техніки.

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Збройні сили України готують у районі Куп’янська відповідь російським окупантам, яка не сподобається ворогові. Такого висновку дійшли аналітики, які висловили свою думку у публікації порталу "РБК-Україна".

Аналітики стверджують, що армія РФ не залишає спроб наступу на цій ділянці фронту. Як пояснює майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман, на Лимано-Куп'янський напрямок росіяни стягнули близько 130 тисяч особового складу, понад 1000 танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ.

"Угруповання потужне, грубо кажучи, до третини від того, що Росія взагалі перекинула на фронт", — пояснює Гетьман.

Фото: Deep State

Він зауважив, що російські окупанти зосереджують увагу на логістичному центрі Сил оборони Куп'янськ-Вузловий, оскільки вони прагнуть контролювати залізницю.

"Також є припущення, чи будуть (окупанти. — Ред.) розвертатися на Харків. Сил і засобів начебто достатньо, але поки немає ознак підготовки атаки безпосередньо на Харків", — констатував Гетьман.

Він згадав слова міністра оборони України Рустема Умєрова, який під час поїздки з головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним до Куп’янська 9 січня підкреслив, що невдовзі рішення будуть прийняті, і "ворогу це не сподобається".

"Що саме мав на увазі Умєров, складно сказати. Можливо, ми плануємо свої контрнаступальні дії. На сході ворог сильно виснажений", — додав експерт.

Підтримує таку думку і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, який вважає, що потрібно посилити стратегічно важливий північно-східний фланг та послабити тиск на нього.

"Можливо, рейди української розвідки до Бєлгородської області, удари та приїзд командування пов'язані та свідчать про підготовку до контрнаступальних дій. Звичайно, вони будуть локальними, але, гадаю, досить потужними", — зазначив він.

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Нагадаємо, 9 січня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що противник не має успіху на Куп'янському напрямку. З його слів, тривожних "дзвіночків" для Харкова немає.

Того ж дня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що над утриманням та підвищенням обороноздатності регіону робота триває щодня.