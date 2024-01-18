Відставити зрадоньку: в ОК "Південь" спростували заяви окупантів, що ЗСУ вибили з Кринок (відео)

ЗС РФ не припиняють штурмів на лівому березі, намагаючись вибити Сили оборони з плацдарму. За минулу добу штурмували 6 разів, але безуспішно, повідомила Наталя Гуменюк.

В ОК "Південь" спросовують заяви окупантів, що Сили оборони вибили з Кринок на лівому березі Херсонщини. Про це в ефірі телемарафону 18 січня сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ЗС РФ і далі прагнуть витіснити ЗСУ із плацдарму на лівому березі.

"Ми можемо констатувати, що ворог не припиняє штурм на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас з того плацдарму, де вдалося закріпитися. За минулу добу нарахували шість таких штурмів, але всі вони були безуспішними для ворога", — сказала Гуменюк.

Вона додала, що Сили оборони працюють над розширенням плацдарму на лівому березі Дніпра Херсонщини, зокрема, зараз цьому сприяють погодні умови.

У телеграм-каналі "Офіцер+", який веде лейтенантЗСУ з позивним "Алекс", повідомили, що Сили оборони продовжують бойову роботу на лівому березі, зокрема, атакували ЗС РФ касетними боєприпасами.

"Хто сказав, що к*цапи зачистили Кринки? Щойно відправили касетний подаруночок. Хлопці били по лісочку біля Кринків, адже в самому населеному пункті навіть п**орського духу немає. Відставити зрадоньку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в DeepState проінформували, що окупанти намагаються сильніше бити по переправах ЗСУ на лівобережжі, а українським захисникам не вистачає важкої інженерної техніки для будування укріплень.

Раніше бійці ЗСУ повідомляли, що дорогою в Кринки на Херсонщині "загубилися" два десятки окупантів. Вони саботували наказ командування і відмовилися йти на штурм.