У РФ почали тестувати або активно використовувати новий тип БПЛА С-70 "Охотник" — еРадар

Безпілотник був помічений на аеродромі "Ахтубинск" в Астраханській області. Згідно з даними українських джерел, апарат з'явився на авіабазі після 15 січня.

На аеродромі "Ахтубинск" в Астраханській області Росії був помічений новий безпілотник С-70 "Охотник". Супутниковий знімок із російським БПЛА було опубліковано Telegram-каналі "еРадар" 18 січня.

На зображенні помітні обриси літального апарату, що нагадує форму безпілотника С-70, який виконаний за схемою "літаюче крило" із застосуванням стелс-технологій.

У коментарях під знімком йдеться про те, що росіяни, можливо, розпочали випробування нового БПЛА.

"Судячи з усього, РФ почала тестувати або активно використовувати новий тип БПЛА — С-70 "Охотник". Якщо вірити супутниковим знімкам, цей БПЛА доставили на аеродром "Ахтубинск" два дні тому", — ідеться в повідомленні.

Супутниковий знімок аеродрому "Ахтубинськ"

Також зазначено, що наразі Росія має в арсеналі лише три таких апарати, — їх було прийнято на озброєння 2023 року. При цьому перший випробувальний політ С-70 відбувся ще до повномасштабного вторгнення в Україну — у 2019 році.

БПЛА С-70 "Охотник" — що відомо

Російські профільні ресурси з посиланням на експертів пишуть, що при розробці безпілотника конструктори зупинилися на схемі "літаюче крило". Довжина С-70 досягає 14 м, а розмах крила становить 19 м — це майже в півтора раза більше, ніж у бомбардувальника Су-34.

Злітна маса апарату — близько 25 т, а дальність польоту досягає 5000 км, стеля — в межах 18 км, при цьому "Охотник" може нести озброєння масою до 2,8 т. Стверджується, що швидкість польоту апарату може досягати 1400 км/год. Частина систем машини уніфіковані з системами винищувача Су-57.

Російські джерела не пройшли й повз гучні заяви про використання в С-70 технологій штучного інтелекту. Щодо цього безпілотник нібито є прототипом винищувача 6-го покоління, однак апарат не отримає функцію ухвалення рішення на застосування зброї.

Водночас попри заявлені характеристики, "Охотник" є типовим безпілотником, який зовні нагадує американський бомбардувальник В-2 Spirit. Його конструкція передбачає оснащення за модульною схемою, що дасть змогу змінювати корисне навантаження залежно від характеру бойового застосування.

Нагадаємо, ще в грудні 2022 року в Росії заявили, що БПЛА "Мисливець" зможе досягти космосу, якщо поставити на нього поліпшені двигуни. Американські експерти засумнівалися в цьому твердженні та припустили, що дрон, найімовірніше, застосовуватимуть для придушення ППО.