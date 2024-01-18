Нова оптика та ракети: стали відомі деталі української машини "Штурм-СМ" (фото)

Бойова машина була розроблена ще у 1970-х роках, але українські інженери оновили низку систем, що тепер дозволяє уражати цілі за будь-якої погоди та час доби.

В Україні завершили випробування комплексу з ПРК "Штурм-СМ". Тепер сталі відомі деталі української розробки. Про це повідомляє АрміяInform.

"Штурм-С" — це розробка 70-х років минулого століття, тому українські спеціалісти провели низку робіт для модернізації бойової машини. В результаті на МТ-ЛБ встановили протитанковий ракетний комплекс "Барʼєр-С", до якого розробили нові ракети з різними боєголовками РК-2П та РК-2ПОФ. Тандемна бойова частина може пробивати до 800 мм гомогенної броні. При цьому осколково-фугасна боєголовка може уражати противника з великою кількістю осколків — до 900 одиниць.

Машина отримала назву "Штурм-СМ" та являє собою мобільний протитанковий ракетний комплекс. Його призначено для ураження бронетехніки, яка має різні типи бронювання від комбінованої до монолітної з динамічним захистом. Окрім бронетехніки ПРК може уражати вертольоти, що зависли в повітрі та стаціонарні цілі ворога.

Максимальна дальність стрільби машини складає 7000 метрів. Наведення на ціль відбувається по лазерному променю із можливістю супроводу цілі в ручному або автоматичному режимах. Для ураження "Штурм-СМ" має оптико-прицільну станцію наведення (ОПСН). Також ОПСН є універсальною та модульною, тому її можна встановити на гелікоптер, БПЛА, БТР, БМП чи танк.

Основні характеристики "Штурма-СМ" Фото: АрміяInform

"Якщо порівнювати "Штурм-СМ" із можливостями тих же FPV-дронів, то ми маємо більшу масу бойової частини у ракети, а також, що дуже важливо, повну стійкість до засобів РЕБ, якими нині оснащують російську техніку і які здатні відвести дрон від цілі", — пояснив один з розробників нової системи.

Нагадаємо, 7 січня в Міноборони заявили про завершення випробувань комплексу "Штурм-СМ".

22 грудня ЗСУ показали підрив рідкісного ПТРК "Штурм-СМ" російських військ.