Міноборони України завершило випробування комплексу з ПТРК "Штурм-СМ": що відомо (відео)

Мобільний протитанковий комплекс розробили ще до початку повномасштабної війни. Проєкт пропонував встановити нові ракети й оптику в машину.

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За перший тиждень 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 15 зразків нового озброєння. Серед них мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ". Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в коментарі "Українській правді".

Серед нових зразків озброєння генерал-лейтенант виділив роботизовані системи, безпілотники, інженерну техніку та модернізований "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. Особливістю розробки стали українські протитанкові ракети замість радянських.

У Defense Express додають деталей щодо машини. "Штурм-СМ" почали створювати ще до початку повномасштабної війни. Вона дебютувала на виставці "Зброя та Безпека-2021". Наразі публічно всі особливості мобільного ПТРК не розкриваються. Проте ще у 2021 році розробка мала потужні характеристики. Експерти виділяють дві особливості:

нова оптико-електронна станція розробки "Ізюмського приладобудівного заводу";

замість радянських протитанкових ракет "Кокон" інтегрували українські ракети РК-2П від ДККБ "Луч".

Нова оптика дозволила вести вогонь в будь-яку пору доби та на дистанцію до 6-7 км. Протитанкові ракети на такій відстані можуть пробивати до 800-мм броні. Базова версія машини мала дальність до 4 км й не була обладнана приладами для ведення вогню вночі.

У виданні допускають, що в ході робіт зараз могла змінитися оптика або інші системи. Проте якщо збережеться дальність 6-7 км й можливість працювати в будь-який час доби, це дасть можливість підвищити дальність ураження російських танків. Зараз ворог їх використовує з більшої відстані для прикриття штурмових груп.

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ показали підрив рідкісного ПТРК "Штурм-СМ" російських військ.

7 січня ЗМІ писали, що у Німеччині на полігонах, де навчають бійців ЗСУ, фіксують російські дрони.