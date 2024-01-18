Дрон пролетів над маєтком Путіна: нові деталі атаки ГУР по нафтобазі в Петербурзі

Джерело видання в спецслужбах зазначає, що ЗСУ постійно вдосконалюють технічні характеристики своїх БПЛА, і відтепер військові об'єкти Ленінградської області перебувають "у зоні досяжності українських сил".

Українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Один із дронів пролітав над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Про це повідомляє "РБК-Україна" з покликанням на джерело в спецслужбах.

За інформацією журналістів, там розташований маєток Путіна. Зокрема, цю резиденцію і територію навколо прикриває протиповітряна оборона.

Джерело підкреслює, що українські Збройні сили постійно вдосконалюють технічні характеристики безпілотників, що дає їм можливість проникати в тилові регіони Росії.

Також співрозмовник зауважив, що тепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області перебувають "у зоні досяжності українських сил".

Удар по нафтовому терміналу РФ: деталі атаки

Джерела Фокусу в спецслужбах повідомили, що українські БПЛА в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Вдалу спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

За інформацією джерела, підрозділи ГУР МО задіяли сучасні українські засоби ураження. Фахівці продовжують збирати дані, є підтвердження влучань по цілях.

Що про атаку кажуть окупанти

Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало, що під час атаки чергові засоби ППО знищили один безпілотний літальний апарат над територією Московської області, а інший перехопили над Ленінградською областю. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов назвав вдале влучання дрона "інцидентом", унаслідок якого ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за словами секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова, Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва БПЛА. Деякі країни Заходу уважно вивчають новітні українські розробки.

Фокус раніше детально аналізував проблеми кустарної збірки дронів в Україні. Українські військові розкритикували цю ідею, оскільки фахівців із дронів серед керівників держави просто немає.