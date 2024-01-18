Британія готова була воювати на боці України, але США стримали, — Лана Зеркаль (відео)

У Великій Британії чітко усвідомлюють глобальне значення війни в Україні, говорить ексзаступниця міністра МЗС Лана Зеркаль.

Велика Британія була готова вступити у війну проти Росії, але США її стримали. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповіла ексзаступниця очільника МЗС Лана Зеркаль.

За її словами, члени Палати лордів в британському парламенті заявляли про готовність розпочати війну проти Росії, але не можуть цього зробити, бо США виступають проти.

Важливо Джонсон спростував заяви Кремля про зрив мирних переговорів між РФ та Україною

"Влітку 2022 року я була в парламенті в Лондоні і лорди відверто говорили: "Якби не політика Байдена, ми вже відкрито стали б частиною цієї військової операції відкрито. А вони нас стримують. В них є внутрішній запит на те, що ця війна є свідомою", — розповіла Зеркаль.

Вона зазначила, що у Великій Британії чітко розуміють глобальне значення війни в Україні.

"Коли ми повідомляємо, що придбали 101 БТР у великій Британії, це зайжди викликає інтерес у британських журналістів. Брити дуже люблять, коли щось британське десь воює і допомагає перемагати", — додав волонтер Сергій Притула.

Він зазначив, що британці активно донатять на ЗСУ, особливо цей процес активізується, коли у місцевих ЗМІ з'являються повідомлення, що українці придбали британську техніку.

Нагадаємо, британський журналіст Домінік Лоусон у матеріалі The Sunday Times, опублікованому 14 січня, повідомив, що адміністрація Байдена може бути незацікавленою в повній і рішучій перемозі України над РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 17 січня зустрівся з конгресменами, щоб обговорити фінансову допомогу Україні. Однак зустріч у Білому домі мало що дало для виходу з глухого кута в питанні допомоги Україні.