Британія готова була воювати на боці України, але США стримали, — Лана Зеркаль (відео)
У Великій Британії чітко усвідомлюють глобальне значення війни в Україні, говорить ексзаступниця міністра МЗС Лана Зеркаль.
Велика Британія була готова вступити у війну проти Росії, але США її стримали. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповіла ексзаступниця очільника МЗС Лана Зеркаль.
За її словами, члени Палати лордів в британському парламенті заявляли про готовність розпочати війну проти Росії, але не можуть цього зробити, бо США виступають проти.
"Влітку 2022 року я була в парламенті в Лондоні і лорди відверто говорили: "Якби не політика Байдена, ми вже відкрито стали б частиною цієї військової операції відкрито. А вони нас стримують. В них є внутрішній запит на те, що ця війна є свідомою", — розповіла Зеркаль.
Вона зазначила, що у Великій Британії чітко розуміють глобальне значення війни в Україні.
"Коли ми повідомляємо, що придбали 101 БТР у великій Британії, це зайжди викликає інтерес у британських журналістів. Брити дуже люблять, коли щось британське десь воює і допомагає перемагати", — додав волонтер Сергій Притула.
Він зазначив, що британці активно донатять на ЗСУ, особливо цей процес активізується, коли у місцевих ЗМІ з'являються повідомлення, що українці придбали британську техніку.
Нагадаємо, британський журналіст Домінік Лоусон у матеріалі The Sunday Times, опублікованому 14 січня, повідомив, що адміністрація Байдена може бути незацікавленою в повній і рішучій перемозі України над РФ.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 17 січня зустрівся з конгресменами, щоб обговорити фінансову допомогу Україні. Однак зустріч у Білому домі мало що дало для виходу з глухого кута в питанні допомоги Україні.