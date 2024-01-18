"Здолали 1250 км": Камишін підтвердив застосування БПЛА для атаки по Санкт-Петербургу (відео)

Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, а їхня дальність польоту значно збільшилася.

Дрони, які атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі, були українського виробництва. Про це заявив Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України під час дискусії Deciding Your Tomorrow.

Він зазначив, що цієї ночі відбулося успішне влучання по об’єкту російських загарбників на їхній території. Посадовець назвав й відстань, яку вдалося здолати БПЛА.

"Ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", – повідомив Камишін.

Керівник відомства наголосив на тому, що Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів. Такі безпілотники можуть літати на великі відстані.

Удар по нафтобазі у Петербурзі

Українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу, яка розташовна на території в Ленінградській області Росії. Військові об'єкти армії РФ у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, як виявилося, вже в зоні досяжності українських сил. Це найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн за рік.

Українська розвідка офіційно не підтверджує причетність України до завдання ударів по нафтосховищу в Санкт-Петербурзі, в ніч проти 18 січня. Представник української військової розвідки Андрій Юсов вважає, що нафтобаза, яку Росія використовує для постачання ЗС РФ є повністю законним об'єктом для атак.

Нагадаємо, 18 січня німецьке видання Bild повідомило, що Україна може налаштувати росіян проти очільника Кремля Володимира Путіна атаками БПЛА по Москві та Петербургу. Журналісти зазначили, що дронами було атаковано й нафтопереробні об'єкти в районі міжнародного аеропорту Пулково.