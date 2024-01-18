"Триватиме десятиліття": голова МЗС Польщі у Давосі оцінив війну РФ проти України (відео)

За діями Росії в Україні стежить Китай, а також інші країни, які готові почати збройні конфлікти. Тому світу буде дешевше допомогти Україні перемогти, ніж потім воювати, заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Для Росії війна, яку вона проводить проти України, є колоніальною. Крім того, президент РФ Володимир Путін розуміє, що є військовим злочинцем. З цих двох міркувань випливає, що війна триватиме довго — не менш як 10 років. Про характер російсько-української війни і про те, що може статись за умови програшу України, говорив міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії "Росія: що буде далі?", яка відбулась у межах Міжнародного економічного форуму у Давосі-2024 і транслювалась на Youtube-каналі.

Сікорський перелічив три аргументи, які пояснюють, чому війна триматиме довго і чого її закінчить не Путін, а інші російські політики.

По-перше, потрібно врахувати, що президент РФ став військовим злочинцем і йому нікуди відступати.

По-друге, особи, які починають війну, зазвичай не визнають помилки, тому продовжать підтримувати своє початкове рішення.

По-третє, російсько-українська війна має колоніальний характер. На думку Сікорського, подібного типу війни тривають десятки років: саме стільки часу потрібно метрополії, щоб зрозуміти, що вона програла.

В підсумку, потрібно взяти за основу те, що війну закінчать наступники Путіна через багато років, зауважив польський дипломат.

"Зазвичай таке рішення приймає інша команда, тому що команда, яка розпочинала війну, дуже рідко може визнати помилку. Тому на це потрібно десятиліття, і це має бути нашим базовим сценарієм".

Також потрібно пам'ятати, що поруч з Росією стоїть Китай, який також є колоніальною країною — про це свідчить його намір не відпускати від себе "бунтівну провінцію" Тайвань. Якщо Москва виграє війну, це буде сигналом для Пекіна, що можна діяти за прикладом країни-агресора, нагадав польський політик.

Зі слів Сікорського, перемога Росії стане причиною нових конфліктів на усій земній кулі і стане загрозою, зокрема, для безпеки Європи. Тому краще допомогти Україні перемогти — це буде дешевше, ніж долати більш масштабні конфлікти, — процитували основні тези міністра на польському урядовому порталі.

Форум у Давосі — деталі подій

Зазначимо, на Міжнародному економічному форумі у Давосі виступив президент України Володимир Зеленський. Політик нагадав присутнім представниками інших країн світу, що президент РФ не планує зупиняти війну, а будь-яке перемир'я використає для відновлення сил російської армії.

Про це ж говорив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, який брав участь у дискусії Deciding your tomorrow. На сьогодні ЗС РФ втратила можливості наступати, бо виснажила сухопутні та повітряно-десантні війська: резервів надто мало, але їх відновлять під час можливого перемир'я.

Нагадуємо, до Давосу також прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Основні тези її виступу стосувались поразки РФ та її подальшого підпорядкування Китаю.