Бої за Авдіївку: окупанти втрачають багато бронетехніки, але просуваються, — ISW (карта)

За словами аналітиків, росіяни атакували і захопили позицію на схід від Невельського. Однак за три дні втратили на Авдіївському напрямку 41 одиницю техніки.

Росіяни на Авдіївському напрямку активно втрачають військову техніку, яка потрібна для прикриття піхоти. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 18 січня йдеться, що ЗС РФ втратили 41 одиницю техніки за три дні на цьому напрямку. Однак окупанти змогли здійснити просування на південний захід від міста. Так, на геолокаційних даних за 17 січня видно, що росіяни атакували і захопили позицію на схід від Невельського.

Як розповів командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, ЗС РФ, імовірно, активно використовують бронетехніку для підтримки і розгортання піхоти під Авдіївкою. Ця тактика призвела до того, що вони втратили 17 танків і понад 20 одиниць іншої техніки за три дні.

Крім того, полковник ЗСУ Олександр Штупун заявив, що російські війська часто використовують один або два танки, кілька бронетранспортерів і МТ-ЛБ, щоб перевозити піхоту перед швидким відходом. Потім українські війська завдають ударів по бронетехніці.

Карта боїв під Авдіївкою Фото: ISW

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів, чому морська піхота РФ штурмує Авдіївку. За його словами, місто штурмують слабо екіпіровані та підготовлені окупанти. На їхню мотивацію впливають три складові. Це наркотики, пропаганда і загороджувальні загони.