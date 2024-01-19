БПЛА атакував Тамбовський пороховий завод: персонал евакуювали, — росЗМІ

За інформацією російських медіа, дрон, який впав поряд із будівлею підприємства, вияви співробітники нічної зміни. Персонал евакуювали, на місце викликали саперів.

У Росії заявили про атаку безпілотника на Тамбовський пороховий завод у місті Котовську. Про це у пʼятницю, 19 січня, повідомили Mash та Shot.

За їхньою інформацією, метою атаки став цех №3, де змішували продукцію, зокрема порох.

Натомість БПЛА впав поряд із будівлею на Проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни.

Як додають у російських Telegram-каналах, постраждалих та руйнувань внаслідок атаки безпілотника, немає. Однак персонал все одно евакуювали "для безпеки".

Росію знову атакують безпілотники

Повідомляють, що на місце викликали саперів, а БПЛА "відвезли".

Згодом журналісти додали, що наразі підприємство працює штатно, робота продовжується.

Росію знову атакують безпілотники

На момент публікації матеріалу губернатор Тамбовської області Максим Єгоров не коментував атаку БПЛА на Тамбовський пороховий завод.

БПЛА атакував нафтобазу в Брянській області

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що територію міста Клинці Брянської області атакували за допомогою безпілотників і росіяни вважають, що до цього причетна Україна.

За словами губернатора регіону Олександра Богомаза, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито вдалося придушити за допомогою засобів РЕБ, однак без наслідків не обійшлося, адже під час "знищення" повітряної цілі було зафіксовано скидання боєприпасу на місцеву Клинцівську нафтобазу.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Україна може налаштувати росіян проти президента Володимира Путіна атаками БПЛА по великих регіонах. За інформацією українських військових, за останні два дні українські безпілотники досягли нафтотерміналу під Санкт-Петербургом і ближнього Підмосков'я.