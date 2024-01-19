Програв ЗРК Patriot: російський літак А-50 брав участь у параді в Москві, — ЗМІ

За попередніми даними, професійний екіпаж літака ДРЛО, який також брав участь у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, вважається "зниклим безвісти".

Втрачений росіянами літак А-50 раніше міг брати участь у параді на 9 травня. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Літак, інформація про знищення якого з'явилася 14 січня і була підтверджена офіційною заявою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ймовірно, брав участь у так званому параді перемоги у Москві.

Про це написали у джерелі після ознайомлення з різними даними, пов'язаними з цим повітряним судном.

"Якщо це правда, то Кремль отримав потужний ляпас, адже над Красною площею більше не пролетить А-50, яким так хизувалися окупанти", — йдеться у повідомленні.

Також російський паблік опублікував перелік льотчиків, які могли перебувати на борту А-50У, збитого над Азовським морем. І це розслідувачами каналу подається як доказ того, що літак А-50 брав участь у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні — у 2020 році.

У списку значиться командир літака А-50У В'ячеслав Левченко, а також ще п'ять членів екіпажу.

Канал "Досьє шпигуна" зазначає, що військових вважають "зниклими безвісти". Ба більше, сам список не є повним.

Зазначається, що в місті Іваново, де і розташований аеродром, який був місцем базування літака А-50У, теж ознайомилися із цим списком. Його передрукували та поширили місцеві пабліки.

2020 року місцеві ЗМІ повідомляли, що літак під командуванням Левченка брав участь у параді, а до екіпажу А-50У входили 5 членів льотного складу та 10 операторів "другої кабіни".

Власне, В'ячеслава Левченка пригадує і диктор, котрий коментував проліт А-50У над Красною площею.

Цікаво, що автор "Досьє шпигуна" зазначив, що А-50У "познайомився з Азовським морем" завдяки ЗРК Patriot. Водночас "качкою" назвав версію про буцімто помилку російської системи ППО. Каже, що вона спрямована на російських льотчиків.

Збиття А-50: версії ураження

Нагадаємо, як саме знищили А-50. Існує декілька версій. Припускають, що літаки могли бути атаковані вогнем російської ППО, що захищає Керченський міст. Проте генерал Валерій Залужний називає це "спецоперацією в Приазов'ї".

Якщо обидва літаки були вражені українськими силами, то залишається загадкою, яким чином це сталося. Судячи із заяв Юрія Ігната, головною ціллю був А-50, і Іл-22М опинився в зоні ураження, можливо, через специфіку їхніх маршрутів або дій.

Іл-22, як повідомляли ЗМІ, здійснював чергування в районі Стрілецького і планував виконати посадку в Анапі після ймовірного ураження. Пілот цього літака запросив евакуацію і викликав "швидку" та пожежну машину. Відстань від Стрілкового і Кирилівки до лінії фронту становить близько 150 кілометрів.

Інші припущення включають можливе використання винищувачів з авіаційними ракетами, але у ЗСУ немає таких ракетних систем для МіГ-29 і Су-27, а Україна не отримала американських F-16. Фотографії пошкодженого Іл-22М вказують на ймовірне ураження зенітною ракетою наземного комплексу, а не авіаційною ракетою.