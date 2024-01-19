"Найсумніший день народження в світі": наймолодшому заручнику ХАМАС виповнився 1 рік (фото)

Немовля потрапило у полон у віці 9 місяців. Рудоволосого малюка відвезли до Гази разом із батьками та 4-річним братом Аріелем. Наприкінці листопада бойовики заявили, що мама та діти мертві.

Маленький громадянин Ізраєлю Кфір Бібас третину свого життя провів у полоні бойовиків ХАМАС, які захопили його з родиною під час нападу терористів 7 жовтня. З нагоди цього дня в Тель-Авіві відбулася акція. Про це пише BILD.

"Найсумніший день народження". Найбільш юному заручнику ХАМАС виповнився рік", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопчик потрапив у полон у віці 9 місяців. Рудоволосого малюка з кібуца Нір Оз відвезли до Гази разом із батьками та 4-річним братом Аріелем. Наприкінці листопада бойовики заявили, що мама та діти мертві, втім, жодних доказів їхніх заяв не було. Також їх не відпустили під час обміну полоненими, коли терористи мали звільнити усіх жінок та дітей.

Батько малюка і його брата виступив із відеозверненням із полону, в якому у загибелі своєї родини звинуватив владу Ізраїлю.

Люди не втрачають надії, що малюк може бути живий, тому з нагоди його дня народження в Тель-Авіві відбулася акція, у якій участь взяли сотні людей, зокрема дядько малюка Йоссі Шнайдер.

Організатори назвали її "найсумнішим днем народження у світі". Учасники акції вдягли помаранчеві футболки і тримали в руках помаранчеві повітряні кулі на честь рудоволосого хлопчика.

Нагадаємо, що Ізраїль попередив США щодо посилення операцій в секторі Гази, доки не знайдуть лідерів ХАМАСу. Пріоритетом Ізраїлю, як заявив міністр оборони Йоав Ґалант, наразі є можливість повернення цивільних на північ Ізраїлю.

9 січня стало відомо, Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази. Бойовики ХАМАСу цілеспрямовано розмістили військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити удари по ній.