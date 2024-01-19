Повинні готуватися: міністр оборони Німеччини попередив про ймовірну війну РФ з НАТО

Німецькі експерти заявляють, що можливий напад Росії на одну з країн Європи може відбутися у найближчі п'ять-вісім років. Тому суспільству треба навчитися жити з небезпекою, наголосив міністр оборони Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що існує ймовірність збройного протистояння між Росією та НАТО. А Європа знову "стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років". Про це він заявив в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, наразі напад Російської Федерації на НАТО малоймовірний, однак Пісторіус схильний довіряти заявам німецьких експертів про те, що, ймовірно, війна може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", — заявив посадовець.

Крім того, Пісторіус висловив свою думку щодо закликів міністра внутрішніх справ Швеції готуватися до війни "вже зараз", зауваживши, що з географічної точки зору шведи опинилися в ще більш напруженій ситуації.

"Але ми також повинні знову навчитися жити з небезпекою і готуватися до неї — у військовому, соціальному плані та з точки зору цивільної оборони", — заявив міністр оборони Німеччини.

Також Пісторіус зауважив, що Німеччина — другий найбільший прихильник військової допомоги Україні після США. Посадовець підкреслив, що якщо президент РФ Володимир Путін виграє війну і окупує Україну, небезпека для НАТО також зросте.

Нагадаємо, 18 січня голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі заявили про готовність Альянсу до можливого нападу Росії.

Також нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що якщо Україна програє у війні з Росією, то Москва піде в бік Європи, тому важливо надати Києву підтримку.

Німецьке видання Bild 14 січня писало, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ. Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року.