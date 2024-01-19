Ядерний, морський та безпілотний: в КНДР випробували підводний Haeil-5-23

У Пхеньяні заявили, що вони випробували Haeil через те, що США, Японія та Південна Корея провели спільні навчання.

Пхеньян заявив, що вони провели випробування ядерного підводного безпілотника Haeil-5-23 у відповідь на спільні навчання США, Японії та Південної Кореї. Про це повідомляє NK News.

19 січня у КНДР заявили про нібито успішне випробування морського безпілотника Haeil-5-23, який є свого роду маневреною торпедою. Заявляється, що бойова частина виробу може мати ядерною. Проте деталей щодо того, коли відбулися випробування, у Пхеньяні не повідомили.

"Інститут систем підводної зброї при Академії оборонних наук КНДР провів важливе випробування своєї підводної системи ядерної зброї "Haeil-5-23", що розробляється, у Східному Корейському морі", — повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Неназваний представник Міноборони КНДР заявив, що підводні ядерні сили армії продовжують удосконалюватись. Різноманітні морські та підводні дії у відповідь будуть стримувати "ворожі військові маневри" флотів США та союзників. Розробка сімейства безпілотних підводних виробів Haeil, за заявами КНДР, тривають з 2012 року. Основними цілями для них будуть військово-морські сили ворога та основні операційні порти.

Під час останніх випробувань у квітні 2023 року держЗМІ КНДР заявили, що Haeil-5 нібито пройшов за 1000 км за три дні.

Нагадаємо, 28 липня у КНДР вперше показали на параді підводний дрон Haeil.

27 липня ЗМІ писали, що в КНДР показали можливості нового танка М2020, який візуально схожий на американські та російські машини.