У Міноборони Білорусі заявили про готовність співпрацювати з НАТО, але є умова

Міністр оборони країни Віктор Хренін запевняє, що РБ не розглядає жоден народ як ворога, незалежно від дій урядів, тому зацікавлені "у відновленні впливу міжнародних організацій з безпеки".

Білорусь готова до відновлення "прагматичного діалогу" із державами-членами НАТО, якщо ті відмовляться "від агресивної риторики". Про це заявив міністр оборони країни Віктор Хренін на брифінгу, передає "Зеркало".

За словами Хреніна, Білорусь продемонструвала зацікавленість "у відновленні впливу міжнародних організацій з безпеки, таких як ООН і ОБСЄ та ефективному їх функціонуванні щодо "запобігання та вирішення збройних зіткнень":

"У проєкті доктрини ми говоримо про те, що Республіка Білорусь відкрита до співпраці у військовій сфері з будь-якими державами. У тому числі і державами НАТО — ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики та дій щодо нас", — каже міністр оборони.

Крім того, Хренін запевняє, що Білорусь не розглядає жоден народ як ворога, незалежно від дій урядів.

"Я ще раз усім заявляю, що ворогів у нас немає. У своїй політиці ми на жодного озиратися і підлаштовуватися не збираємося. У нас є інтереси наших народів, є взаємні союзницькі зобов'язання. І тільки ці фактори стоятимуть на главі наших рішень і дій, як самостійно, так і в рамках Союзної держави", — додав він.

Нагадаємо, як розповідав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, Сили оборони України тримають під постійним контролем напрямок Білорусі, проте Сухопутні війська РБ за час російського вторгнення не залучалися у війну.

11 січня повідомлялося, що ЗСУ посилюють оборону на кордоні з РФ і Білоруссю для стримування наступу противника. За словами Сергія Наєва, позиції в Чернігівській області не відрізняються від тих, що облаштовуються в інших північних регіонах. Їх зводять за типовою схемою, але особливість місцевості може внести певні корективи.