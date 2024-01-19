Китай зосереджений на Газі: чому Пекін не допомагає Україні зупинити війну, – CNN

На думку аналітиків, зараз США відволікаються на сектор Гази, ресурси України більш обмежені. Китай вирішив зайняти більш очікувальну позицію.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що він хотів би бачити Китай у формулі миру. Проте на швейцарському форумі Давосі зустріч з представниками КНР не відбулися. Про це повідомляє CNN.

Під час форуму в Давосі зустріч президента Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном не відбулася. Він покинув Всесвітній економічний форум без переговорів з українським президентом й під час самого форуму не підіймав питання України. Голова МЗС України Дмитро Кулеба каже, що Україна хоче мати контакти з КНР на всіх рівнях.

"Китай вважає, що він уже відіграє важливу роль у просуванні до миру. Просто китайська версія миру – це не те, що хоче бачити Зеленський", – сказала Юн Сунь, директорка китайської програми мозкового центру Stimson Center у Вашингтоні.

Торік Сі Цзіньпін вперше провів переговори з президентом Зеленським на 14 місяць повномасштабної війни. У виданні зазначають, що нинішня поведінка КНР свідчить про те, що вони зайняли вичікувальну позицію. Аналітики вважають, що ситуація на полі бою знаходиться в глухому куті, і жодна не подає ознак готовності відступити від власних цілей. Окрім того, привертає увагу великий конфлікт на Близькому Сході.

"Тепер, коли США відволікаються на Газу, а ресурси, доступні Україні, більш обмежені, ситуація змінилася на користь Росії. У Китаю ще менше причин "просувати справедливий мир, як це відстоюють Захід і Україна", – каже Юн Сунь.

В МЗС Китаю виступили разом з Лігою арабських держав із закликом до негайного та всеосяжного припинення вогню в Газі, щоб покласти край бойовим діям. Наразі незрозуміло, чи готовий Китай приєднатися до майбутнього мирного саміту, який ініціює Україна. В МЗС КНР ухилились від прямої відповіді на питання, чи отримали вони запрошення на саміт. Проте заявили, що Пекін зосереджений на сприянні переговорам про мир.

Нагадаємо, 19 січня у Китаї тестують модернізований вертоліт АС313А в екстремальних умовах. Він може працювати на висоті 4500 метрів.

17 січня адмірал Джон Аквіліно заявив, що КНР може найближчим часом продемонструвати силу на Тайвані.