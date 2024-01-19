"Наші цінності": у 3-й ОШБр назвали 2 причини, чому важливо брати в полон окупантів (відео)

За словами пресофіцера Олександра Бородіна, насамперед українці не повинні ставати схожими на супротивника, адже саме за це і йде боротьба.

Є дві основні причини, через які російських окупантів потрібно брати в полон і одна з них полягає в тому, що в майбутньому їх можна буде обміняти на українських захисників. Про це заявив прес-офіцер Третьої окремої штурмової бригади (3-тя ОШБр) Олександр Бородін в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, Сили оборони повинні брати нових полонених росіян на полі бою, адже це значно поповнює обмінний фонд і підвищує шанси того, що наші військовослужбовці повернуться на Батьківщину.

"Їх треба брати в полон. По-перше, ми не повинні стати собі ворогом — не стати тими, проти кого боремося. Ми не можемо ставати ними, тощо — це наші цінності. По-друге, якщо говорити прагматично, у полоні у ворога зараз дуже велика кількість наших хлопців — з "Азовсталі", наші друзі з "Азова" — близько 700 осіб. Нам потрібен обмінний фонд", — заявив Олександр Бородін.

Окремо пресофіцер додав, що російське військове керівництво не надто зацікавлене в тому, щоб регулярно проводити обміни з українською стороною, однак, незважаючи на це, вони час від часу відбуваються. Українські громадяни повертаються додому після довгого часу в полоні.

Також Олександр Бородін розповів про пріоритети в питанні того, кого потрібно брати в полон серед ЗС РФ. Він каже, що 3-тя ОШБр намагається спіймати якомога більше представників окупаційних військ, однак бажано, щоб це були представники офіцерського складу.

"З Андріївки коли ми взяли офіцерів, то дуже раділи. Тому що мобілізованих і найманців різних ПВК можуть і не обміняти, а ось офіцерів чи контрактників рано чи пізно будуть міняти і є можливість побачити наших друзів, які зараз у полоні", — продовжив пресофіцер.

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Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що більшість полонених, які повернулися до Росії під час останнього обміну, — ексув'язнені. За інформацією журналістів, 73% військовополонених, яких забрала Росія, колишні мешканці колоній, засуджені за вбивства, викрадення людей та інші особливо тяжкі злочини. При цьому Україна була готова обміняти більше контрактників і мобілізованих.

3 січня в Україну повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони. Це — перший обмін полоненими у 2024 році після понад 6 місяців перерви. Адже росіяни з серпня 2023-го постійно зривали переговори.