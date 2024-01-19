Застосували отруйні гази: окупанти взяли під контроль село на північ від Бахмута (карта)

Українські війська стикаються з низкою проблем, які призводять до втрат позицій. Серед них — відсутність ударів у відповідь по ворожих військах і погана логістика.

Російські війська взяли під вогневий контроль село Веселе, Донецької області, розташоване на північ від Бахмута. Противник застосовував проти українських захисників fpv-дрони, а також отруйні та сльозогінні гази. Про це 19 січня повідомив портал DeepState, опублікувавши карту оперативної обстановки на цій ділянці фронту.

Автори публікації зазначили не стільки успіхи окупантів, скільки ті помилки, з якими доводиться стикатися в таких ситуаціях.

"На жаль, тут не можна сказати про велику перевагу ворога, а більше про низку помилок, які призвели до наявного стану і відповідно втрат.", — пишуть оглядачі.

Зокрема, було зазначено, що українські бійці, які вели оборону позицій, практично не мали вогневої підтримки. І хоча сили загарбників були недостатніми для того, щоб зайняти населений пункт, регулярні атаки на позиції Сил оборони та відсутність ударів у відповідь призвели до втрат.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap

Також було сказано про погану взаємодію між підрозділами українських військ. Про втрати сусідніх позицій бійці ЗСУ чують за криками окупантів із наказами здатися.

Ще одна проблема на передовій — логістика та евакуація поранених, яка може займати кілька діб.

"На жаль, досі не всюди є налагоджена система евакуації. А це потенційні загиблі або люди, яким не врятують і кінцівку", — йдеться в повідомленні.

Оглядачі підкреслили, що мета публікації — звернути увагу військового керівництва на наявність проблем в армії, зокрема й на брак особового складу на передовій.

"Ігнорування проблем і проблемних людей — так само не змінить ситуацію, бо кількість військових буде залишатися в достатності лиш на папері скільки їх не збільшуй", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, ЗС РФ стягують ресурси на Бахмутському напрямку для майбутніх атак. Коментуючи ситуацію, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що окупанти можуть атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одночасно з трьох напрямків.