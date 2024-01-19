Застосували отруйні гази: окупанти взяли під контроль село на північ від Бахмута (карта)
Українські війська стикаються з низкою проблем, які призводять до втрат позицій. Серед них — відсутність ударів у відповідь по ворожих військах і погана логістика.
Російські війська взяли під вогневий контроль село Веселе, Донецької області, розташоване на північ від Бахмута. Противник застосовував проти українських захисників fpv-дрони, а також отруйні та сльозогінні гази. Про це 19 січня повідомив портал DeepState, опублікувавши карту оперативної обстановки на цій ділянці фронту.
Автори публікації зазначили не стільки успіхи окупантів, скільки ті помилки, з якими доводиться стикатися в таких ситуаціях.
"На жаль, тут не можна сказати про велику перевагу ворога, а більше про низку помилок, які призвели до наявного стану і відповідно втрат.", — пишуть оглядачі.
Зокрема, було зазначено, що українські бійці, які вели оборону позицій, практично не мали вогневої підтримки. І хоча сили загарбників були недостатніми для того, щоб зайняти населений пункт, регулярні атаки на позиції Сил оборони та відсутність ударів у відповідь призвели до втрат.
Також було сказано про погану взаємодію між підрозділами українських військ. Про втрати сусідніх позицій бійці ЗСУ чують за криками окупантів із наказами здатися.
Ще одна проблема на передовій — логістика та евакуація поранених, яка може займати кілька діб.
"На жаль, досі не всюди є налагоджена система евакуації. А це потенційні загиблі або люди, яким не врятують і кінцівку", — йдеться в повідомленні.
Оглядачі підкреслили, що мета публікації — звернути увагу військового керівництва на наявність проблем в армії, зокрема й на брак особового складу на передовій.
"Ігнорування проблем і проблемних людей — так само не змінить ситуацію, бо кількість військових буде залишатися в достатності лиш на папері скільки їх не збільшуй", — підсумували автори матеріалу.
Нагадаємо, ЗС РФ стягують ресурси на Бахмутському напрямку для майбутніх атак. Коментуючи ситуацію, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що окупанти можуть атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію одночасно з трьох напрямків.