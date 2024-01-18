Захопили порожнечу на Донбасі: в РФ тішаться окупацією села, у якому ніхто не жив, — росЗМІ

Росіяни заявили про захоплення села, яке ледве помітне на карті. Однак за 13 км від нього — місто Сіверськ, куди намагається дістатися ворог.

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ЗС РФ начебто захопили село Веселе в Донецькій області неподалік від Бахмута й Соледара. Російські військові сумніваються, що це "здобуток", оскільки село складається з 20 зруйнованих будинків, у яких давно ніхто не живе. Про чергові "перемоги" ворожих військ ідеться у звіті Міноборони РФ від 18 січня.

У відеозвіті, опублікованому російським командуванням 18 січня, ідеться про окупацію села Веселе, водночас чітко не вказується, де саме воно розташоване "на Донецькому напрямку". Зазначають, що його начебто захопили підрозділи Південного угруповання військ ЗС РФ. Про інші деталі інформація відсутня.

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Журналісти росЗМІ "Важные истории" зауважили, що на території Донбасу можна відшукати кілька сіл Веселе: одне — давно в окупації, ще два — біля Авдіївки, яку вже четвертий місяць активно штурмують російські війська. Однак вони ознайомилися з тезами військкора Михайла Звінчука Telegram-каналу "Рыбарь". Військкор пояснив, що йдеться про населений пункт, розташований на північ від Бахмута: за 3 км на захід — село Роздолівка, за 6 км на південний захід — місто Соледар. Дата можливого просування ЗС РФ — 15 січня.

Військкор вказав, що село — це насправді порожній майданчик розміром 900 м на 400 м. Біля нього розташовані дві стратегічні висоти на шляху до українського міста Сіверська, розташованого за 13 км на північ.

На площі приблизно 35 га колись проживалм близько 100 осіб. На сьогодні всі будинки в цій місцевості зруйновані, жодної людини немає, написали журналісти.

Яку площу має село Веселе Фото: Google Maps

На онлайн-карті бойових дій DeepState село Веселе біля Роздолівки та Соледара позначене сірим кольором — там тривають бойові дії. У зведеннях Генштабу ЗСУ вказаний населений пункт не згадується.

Веселе та Сіверськ на карті бойових дій Фото: DeepState

Бої на Донбасі — деталі

Зазначимо, місцевість, про яку може йтися у звіті Міноборони РФ, перебуває на передній лінії після окупації міста Соледар на північ від Бахмута. Із весни 2023 року до зими 2024 у цьому районі тривають бойові дії на північному та південному флангах біля районного центру — про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW у січні зауважили, що ворог почав штурмові дії на Бахмутському напрямку — тривають бої біля Веселого, а також Богданівки, Андріївки, Кліщіївки. Раніше в ЗМІ писали про загрозу для містечка Часів Яр — українські воїни мали готуватися до оборонної операції. Також стало відомо, що на цьому відтинку фронту росіяни зібрали 80-тисячне військо та готуються просуватися вперед.

Нагадуємо, 17 січня у виданні Bild повідомили, що на відтинку фронту біля Андріївки та Кліщіївки ЗС РФ пішли в наступ. Інформацію підтверджують у ЗСУ: вказують, що ворог "активізувався".