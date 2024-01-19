Найбільша бригада Сил оборони України: до "Люті" приєднався новий полк

До складу штурмової бригади "Лють" тепер входять полки "Цунамі", "Сафарі", "Луганськ" і "Дніпро-1", а також батальйони "Миротворець", "Еней", "Скіф", "Захід" і "Тавр".

До складу Наступальної гвардійської бригади "Лють" тепер входять 4 нових полки, що робить її однією з найбільших серед українських захисників. Про це повідомляє портал Мilitary land.

"Українська поліція продовжує консолідувати свої підрозділи поліції спеціального призначення та реформувати їх під командуванням штурмової бригади "Лють", — ідеться в повідомленні.

Так, нещодавно командування бригади повідомило, що полк "Дніпро-1", відомий добровольчий підрозділ, сформований ще 2014 року для протидії російському вторгненню на Донбас, у 2023 році приєднався до штурмової бригади "Лють".

До складу штурмової бригади "Лють" тепер входять полки "Цунамі", "Сафарі", "Луганськ" і "Дніпро-1", а також батальйони "Миротворець", "Еней", "Скіф", "Захід" і "Тавр", що робить її однією з найбільших бригад серед українських захисників.

Нагадаємо, що пресслужба МВС поділилася відео, в якому розповідається історія єдиної жінки, яка потрапила до штурмового батальйону "Лють", що входить до складу "Гвардії наступу". Колишні колеги Юлії з модельного бізнесу виїхали в Європу й стали успішні. Дівчина ж вирішила залишитися в Україні та взяти в руки зброю.

Крім того, у Нацгвардії повідомили, що до штурмових бригад "Гвардії наступу" надійшло понад 20 тисяч заявок від добровольців.

На початку квітня стало відомо, що вже сформовано 8 бригад "Гвардії наступу", які готові йти в контрнаступ і проводити стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.