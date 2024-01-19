Мотори не подужали: які проблеми має російський БПЛА "Ястреб" з машинним зором, — експерт

Росіяни використовують для виробництва дронів двигуни, які купують в Китаї, Ірані та Чехії, зауважив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

Новий російський реактивний безпілотник "Ястреб" має такі ж проблеми, що й інші дрони, які випускаються у РФ. Проблеми не вирішені як для "Ястреба", так і для дрона-камікадзе "Герань-2" (аналога іранського дрона-камікадзе Shahed-136), і для баражуючого боєприпасу "Ланцет". Про те, які особливості має російська розробка з реактивним мотором, розповів експерт порталу Defense Express Іван Киричевський у ефірі порталу "Еспресо".

Киричевський наголосив, що "Ястреб" дійсно має переваги. Зокрема, його випускати дешевше, ніж дрон-камікадзе Shahed-136, оскільки його виготовляють з повністю цивільних компонентів.

Однак у розробки є певна проблема — це мотор, зауважив експерт. На його думку, росіяни так і не спромоглись почати виробляти власні двигуни, досить потужні, що можуть нести вибухівку вагою десятки кілограмів. Натомість вони залежать від поставок з Ірану та Китаю.

"Власні [мотори] вони не подужали", — навели думку Киричевського журналісти.

Аналогічні проблеми з "ланцетами", відзначив експерт. Наголосив, що на баражучому боєприпасі "Ланцет", який несе 12 кг вибухівки, встановлений "моторчик" з Чехії, призначений для "іграшкового літачка" вагою до 5 кг.

"З моторами у них проблеми. Для "шахедів" їм доводиться брати або іранські, або китайські двигуни, бо власні вони не подужали. Навіть на "Ланцеті" у них стоїть не російська розробка, а чеські електродвигуни на іграшкові літальні апарати масою 5 кг", — пролунало у ефірі телеканалу.

Безпілотники ЗС РФ — чим особливий БПЛА "Ястреб"

Зазначимо, раніше Фокус писав про характеристики "Ястреба", якими вихвалялись у російському конструкторському бюро "Стратим". Зокрема, росіяни вказували, що новий безпілотник, обладнаний системою машинного зору, здатен летіти на відстань до 350 км. Пристрій за своєю конструкцією схожий на "шахед", але має реактивний двигун і тоді летить зі швидкістю до 700 км/год (або при твердопаливному двигуні — на швидкості до 300 км/год). Вага вибухівки, яку може нести БПЛА — 16 кг.

Конструктори зауважили, що "Ястреб" можна використовувати як псевдокрилату ракету для введення в оману українських сил ППО. Орієнтовний час появи повністю готового виробу — перше півріччя 2024 року. Як виглядає новий безпілотник для ЗС РФ, поки що не відомо.

Зазначимо, бійці ЗСУ розповідали, що ЗС РФ змінили тактику використання дронів-камікадзе Shahed-136. Згідно з новими даними, їх почали запускати по прифронтових територіях, а не для ударів вглиб України.

Нагадуємо, засновниця проєкту "Центр підготовки аеророзвідників" Марія Берлінська пояснила, що Україні потрібно втричі більше дронів, ніж пообіцяв надати уряд. Також припустила, що незабаром російські інженери здійснять "технічний прорив".